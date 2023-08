Bekend Duits metalfestival één grote modderbende: bezoekers tot enkels in de bagger

Op foto’s en videobeelden is te zien dat grote delen van het festivalterrein zijn omgetoverd in één grote modderpoel. De afgelopen dagen regende het - net als in Nederland - flink in het plaatsje in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, zo’n tachtig kilometer ten noordwesten van Hamburg. De metalheads, zoals de fans zichzelf noemen, moeten zich en weg zien te banen door de zuigende modder om hun rockhelden te zien. Op veel plekken staan ze tot aan de enkels in de modder. Veel bezoekers waren voorbereid en hebben laarzen meegebracht. Maar wie daar niet aan dacht, heeft al snel een probleem.

De festivalpoorten gingen woensdagmiddag open. In verband met de veiligheid mogen mensen die wel een ticket hebben het terrein niet meer op. Het festival heeft aangekondigd dat de gedupeerden de ticketprijs vergoed krijgen.

Volgens schattingen van de politie bereikten ongeveer 50.000 bezoekers het terrein in Sleeswijk-Holstein vóór de toelatingsstop. Meer bezoekers kan het zompige terrein niet aan, meldde de organisator. Oorspronkelijk werden ongeveer 85.000 metalfans verwacht, wat betekent dat vele duizenden mensen het feestje aan hun neus voorbij zien gaan.

Een politiewoordvoerster zei woensdag kort voor de officiële start van het festival dat zo’n 50 procent van het door de regen doorweekte kampeerterreinen bezet was. Festivalmedeoprichter Thomas Jensen sprak de hoop uit dat zeker de helft van de bezoekers naar het terrein zou komen.

Kenners noemen het de heftigste editie in de 33-jarige geschiedenis van het festival. „De editie van dit jaar was al en chaos voordat het überhaupt begon”, schrijft een regionale krant. Onder meer de Fransman Julien is één van de gedupeerden. „Het kostte me 13 uur om hier te komen. We kwamen maandagavond laat terecht in een lange Wacken-file. We stonden 30 uur vast en waren al helemaal uitgeput. Maar we dachten dat het het wachten waard zou zijn. Maar toen kwam de schok dat het terrein niet op mochten.”

Het festival duurt dit jaar voor het eerst vier dagen. Meer dan tweehonderd artiesten staan op het menu, waaronder headliners als Iron Maiden, Megadeth en Helloween. Wacken kondigt op zijn website aan „binnenkort” met meer info te komen over een terugbetaling voor mensen die niet op het festival geraakten. Wel is het de bedoeling om het volledige programma af te werken, al zal er dagelijks worden bekeken wat er mogelijk is, klinkt het.

Als goedmakertje voor de fans geeft het festival wel al mee dat het festival ’zo veel mogelijk’ via livestream te volgen zal zijn.