Jarenlang hield Ad Palmen het geheim, maar nu is unieke collectie oldtimers geveild

Ad Palmen is 82 jaar en zorgbehoevend. De alleenstaande man verhuisde onlangs van een rijwoning in Dordrecht naar een zorgcentrum en het is toen dat de merkwaardige ontdekking werd gedaan. Maar liefst 236 exclusieve oldtimers verzamelde hij in twee loodsen en in een omgebouwde kerk. Hij heeft er nooit mee gereden en toonde ze ook aan niemand. Maar hij onderhield ze wel keurig, zodat ze nog allemaal kunnen rijden.

Nick Aaldering van Gallery Aaldering, gespecialiseerd in oldtimers, kocht de auto’s en loodsen via Palmens bewindvoerder en heeft ze nu laten veilen. „We hebben er eerst het stof afgehaald. Maar we hebben ze ook niet te hard laten blinken. Omdat we de authenticiteit wilden bewaren”, klikt het.

Topper was een Lancia Aurelia B24 Spider America, een cabrio uit 1955, waar 540.000 euro op geboden werd. „Daar zijn we zeker tevreden mee”, zegt Carlo van Gallery Aaldering. Ook al werd een bedrag tussen 675.000 en 875.000 euro vooropgesteld. Naast de Lancia Aurelia werden nog verschillende andere topstukken verkocht.

Lancia Aurelia B24 Spider: 540.000 euro. Ⓒ Palmen Barnfind Collection

Een Mercedes-Benz 300 S Convertible W188 uit 1953 werd voor 275.000 euro verkocht. Ook dat is een flink stuk lager dan gehoopt. Experts hadden hem geschat tussen de 340.000 en 550.000 euro.

Mercedes-Benz 300 S Convertible W188: 275.000 euro. Ⓒ PALMEN BARNFIND COLLECTION

Voor een Maserati 3500 GTI Sebring uit 1963 is 119.000 euro geboden.

Maserati 3500 GTI Sebring: 119.000 euro. Ⓒ PALMEN BARNFIND COLLECTION

Een rode Lamborghini Espada (1972) ging voor 108.000 euro weg.

Lamborghini Espada: 108.000 euro. Ⓒ PALMEN BARNFIND COLLECTION

Toch gingen er ook meer betaalbare oldtimers onder de hamer. Zoals deze Buick McLaughlin series 90 Eight Limousine uit 1937 die voor 22.700 euro een nieuwe eigenaar kreeg.