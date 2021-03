Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt voor tweede dag op rij

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1375 coronapatiënten, 53 meer dan op zondag. De druk op de intensive cares is redelijk stabiel. Momenteel liggen daar 536 mensen met Covid-19, tien meer dan op zondag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn afgelopen etmaal 175 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is onder het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen belandden gemiddeld 201 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling.

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de niet-spoedeisende reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Ziekenhuizen bereiden zich inmiddels ook voor op de verwachte derde golf.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg sprak vorige week wel de verwachting uit dat de hoogte van die golf gaat meevallen. Zolang de maatregelen niet te snel worden losgelaten, moeten de ziekenhuizen het volgens hem aankunnen. Hij ondersteunt dan ook de bescheiden versoepelingen van het kabinet van afgelopen week. Daardoor mogen onder meer mensen in contactberoepen zoals kappers weer aan de slag.