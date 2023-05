Poetins Nachtwolven dit jaar dicht bij huis

In het begin toog de bende - onder leiding van ’chirurg’ Alexander Zaldastanov - nog met honderden motorrijders naar de Duitse hoofdstad. Maar het is inmiddels al weer wat jaartjes geleden dat Zaldastanov daar voor het laatst was. De man mag al tijden de EU niet meer in omdat hij op de sanctielijst staat samen met zijn motorrijdersclub.

Niet voor niets, de club - die door het Kremlin financieel op de been wordt gehouden - was actief betrokken bij de annexatie van de Krim in 2014. Daarnaast zijn de tegoeden van de club op rekeningen in de EU door de sancties bevroren.

Destabilisatie

Ook zijn ze op de korrel genomen door het Duitse openbaar ministerie. De club is herhaaldelijk beschuldigd van ’opzettelijke en gerichte pogingen tot destabilisatie van Duitsland’. Toen de motorrijders afgelopen zaterdag vertrokken uit Moskou waren veel motoren getooid met de letter Z.

Die staat symbool voor inval in Oekraïne en wordt door alle Russische legertrucks, tanks en pantservoertuigen gebruikt ter identificatie. Maar iedereen die de Russische inval ondersteunt door het dragen van de letter Z, is in Duitsland strafbaar.

Onhaalbaar

Dat door ’Europa’ toeren inmiddels een onhaalbare kaart is, is wel doorgedrongen tot de Nachtwolven. De tocht gaat eerst naar Wolgograd, wat toch echt de verkeerde kant uit is. Daarna staat Donetsk op de agenda, de door de Russen bezette stad in de Donbass in Oekraïne.

Maar desalniettemin zullen ze wel in Berlijn aankomen. Vorig jaar werden op 8 mei door het Berlijnse stadsbestuur zo’n 15 motoren gesignaleerd die toegeschreven konden worden aan de Nachtwolven. Ze werden alleen bestuurd door Duitse ’bikers’..., uit Frankfurt-am-Main.