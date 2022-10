‘Asielbeleid grootste risico voor kabinet’

Wouter de Winther is op de ochtend van de opname van Afhameren teruggekeerd van het staatsbezoek in Zweden, en blikt uitgebreid terug. Uiteraard gaat het in de podcast over de zware beveiliging van prinses Amalia. De Telegraaf berichtte daar eerder al over, en de koning en koningin spraken opvallend openhartig over de situatie van hun oudste dochter. De Winther beschrijft hoe het persmoment verliep, en analyseert de politieke reacties.

Dan is er onrust binnen het kabinet over het asielbeleid. Moeten gemeenten nu wel of niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen? De VVD is nog niet overstag. Er spelen meerdere crisis in ons land, maar volgens De Winther is de asielcrisis de gevaarlijkste voor dit kabinet.

Verder in afhameren: wie stuurt het kabinet naar het WK voetbal in Qatar?

