Succesvolle projecten in de zorg: waar valt veel te besparen?

Door Arianne Mantel en Bart Mos Kopieer naar clipboard

Ineke Zwartevogel doet mee met de ziekenhuisproef waarbij dure oncologische overgebleven middelen thuis worden gegeven aan patiënten. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Ieder jaar geven meer geld uit aan zorg. Inmiddels zijn we de grens van honderd miljard euro al ruim gepasseerd, en dat bedrag loopt angstwekkend snel op. Iedereen wordt ouder en gebruikt zodoende ook steeds meer medicijnen. Afgelopen jaar gaven we alleen al aan pillen 5,8 miljard euro uit. In de Telegraafserie Verspilling in de Zorg hebben we de afgelopen weken aangetoond dat er veel te besparen valt. Gelukkig gebeurt dat ook al op meerdere vlakken. Enkele succesvolle projecten lichten we hier toe.