Uit baarmoeder ’gestolen’ baby alsnog overleden

De 19-jarige Marlen Ochoa-Lopez had in april een advertentie op Facebook gezet omdat ze op zoek was naar een kinderwagen en babykleertjes. Een vrouw lokte haar naar haar huis met het aanbod van gratis kleertjes en sloeg daar toe, stelt de politie in Chicago.

De 46-jarige verdachte wilde vermoedelijk weer een kind grootbrengen nadat twee jaar geleden haar volwassen zoon door natuurlijke oorzaak was overleden. De vrouw is aangehouden, net als haar vriend en dochter.

Niet haar baby

De hoogzwangere vrouw verdween drie weken geleden nadat ze van school was vertrokken. De verdachte vrouw, nu bekend als Clarisa Figueroa, belde uren later met het alarmnummer met het verhaal dat ze thuis was bevallen van een baby en dat haar pasgeboren kindje niet ademde.

Een dna-test wees echter uit dat het kindje niet van Clarisa was, maar van Marlen.

De drie verdachten, Clarisa (links), haar dochter Desiree en haar vriend. Ⓒ AFP

Bekijk ook: Bizar beeld van babyroofmoord opgedoken