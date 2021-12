Rutte stemt in met sluiting winkels Schiphol

Kamerleden noemen het onbegrijpelijk dat alle winkels in Nederland dicht zijn, maar achter de douane op Schiphol nog wel geshopt kan worden. Rutte zegt in antwoord op vragen dat hij dat gevoel van Kamerleden deelt. Hij laat daarom een spoedregeling maken waarna het mogelijk wordt om niet-essentiële zaken alsnog te sluiten. „Dat leidt ook tot minder personeel op de luchthaven”, aldus Rutte.

Rutte deed ook een oproep aan Nederlanders om niet de grens van onze buurlanden over te steken als dat niet noodzakelijk is. „Ga niet shoppen in Keulen of uit eten in Antwerpen”, aldus Rutte. De minister-president erkende in het debat dat er veel te laat is begonnen met het toebrengen van boostervaccins. Hoewel het dagelijkse aantal coronabesmettingen momenteel daalt, zijn er binnen het kabinet en het RIVM grote zorgen over de snelle opmars van de omicronvariant. Die zorgen niet alleen in Nederland voor hoofdbrekens, maar ook in andere Europese landen. Onder andere de Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch instituut, adviseert onze oosterburen harde maatregelen te nemen.

Intensive care

Rutte vertelde dat uit de eerste berekeningen van deskundigen blijkt dat er -wanneer afgezien wordt van harde ingrepen zoals de lockdown- in januari al zo’n 4000 intensive carebedden nodig zijn. Die zijn er niet. Met het versnellen van het zetten van boosterprikken wordt getracht die druk op de zorg komende tijd te verminderen. Inmiddels zijn er zo’n 2 miljoen prikken gezet. Het kabinet wil voor de tweede helft van januari 2022 nog eens 9 miljoen extra prikken laten zetten.