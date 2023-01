Code geel door vorst: ’Grote kans op gladheid’

Volgens Weeronline vallen maandag nog enkele buien, maar is het maandagnacht overwegend droog en komen enkele opklaringen voor. In de tweede helft van de nacht of in de vroege ochtend van dinsdag kan de eerste uitgebreide vorst van het jaar zijn intrede doen.

Het KNMI heeft inmiddels code geel uitgegeven vanwege de kans op gladheid. De waarschuwing geldt vanaf ongeveer 4 uur ’s nachts tot 9 uur ’ochtends. Met uitzondering van de kustprovincies is in de nacht een grote kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes, waarschuwt het weerinstituut. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden.

De rest van de week zal een stuk minder nat verlopen dan de afgelopen tijd. Op woensdag en donderdag komen wel nog enkele buien voor. Op beide dagen ligt de middagtemperatuur tussen de 2 en 5 graden. Tijdens fellere buien kan het kortstondig wit worden en daalt de temperatuur richting het vriespunt. In de nachten daalt de temperatuur op tot rond of onder het vriespunt, waardoor het vooral in de ochtend glad kan zijn.