Winterse week voor de deur: ’Slechts 2 tot 5 graden’

Het KNMI had dinsdagochtend code geel afgegeven vanwege kans op plaatselijke gladheid. Rijkswaterstaat heeft dinsdagochtend strooiwagens op pad gestuurd. „Gelukkig krijgen we weinig meldingen van gladheid op de snelwegen.”

Rond 08.00 uur stond er ruim 700 kilometer file. De drukte op de weg komt niet per se door de voorspelde gladheid, aldus een woordvoerder van de ANWB. „Het is op dinsdagen en donderdagen vooral druk op de weg omdat veel mensen op die dagen naar kantoor gaan.”

De rest van de week zal een stuk minder nat verlopen dan de afgelopen tijd. Op woensdag en donderdag komen wel nog enkele buien voor. Op beide dagen ligt de middagtemperatuur tussen de 2 en 5 graden. Tijdens fellere buien kan het kortstondig wit worden en komt de temperatuur rond het vriespunt uit. In de nachten daalt de temperatuur tot rond of onder het vriespunt, waardoor het vooral in de ochtend glad kan zijn.