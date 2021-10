Amerikaanse experts positief over boostershot Janssen-vaccin

De FDA besluit binnenkort of de aanbeveling wordt overgenomen. Als dat het geval is, wordt daarna bepaald welke groepen in aanmerking komen voor zo’n extra prik.

In de VS zijn circa 187 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Van hen hebben er ongeveer 15 miljoen het Janssen-vaccin gekregen. Daar krijgen mensen momenteel een enkele prik van, terwijl bij de twee andere vaccins die in de VS zijn goedgekeurd, die van Moderna en Pfizer/BioNTech, twee doses worden toegediend voor volledige bescherming.

Deze twee vaccins geven volgens Amerikaans onderzoek betere bescherming dan dat van Janssen, hoewel ze allemaal ziekenhuisopnames voorkomen. Volgens Janssen, onderdeel van het Amerikaanse concern Johnson & Johnson, verhoogt een tweede prik de effectiviteit aanzienlijk.

WHO kritisch

In de VS worden al boostershots van Pfizer/BioNTech gegeven aan 65-plussers en andere risicogroepen. De expertgroep had de FDA donderdag positief geadviseerd over een boosterprik met het Moderna-vaccin voor deze groepen. Ook in Israël en in andere landen is men begonnen met de derde prik. De Wereldgezondheidsorganisatie is juist tegen de boostershots omdat die voor een eerlijker verdeling van de vaccins pleit. In derdewereldlanden wordt nog amper geprikt.

In Nederland kunnen de alleroudsten over enige tijd een boosterprik krijgen, maar de Gezondheidsraad moet nog adviseren welke leeftijdsgroepen precies in aanmerking komen, en of mensen bijvoorbeeld ook een extra prik kunnen krijgen als ze aanvankelijk gevaccineerd waren met Janssen.