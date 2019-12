EU slaat terug naar Afrikaanse landje Benin

De mininster van Economie en Financiën van Benin, Abdel Fattah al-Sisi, staat vorige maand nog gebroederlijk naast de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ⓒ Kay Nietfeld/dpa

BRUSSEL - De ambassadeur van Benin bij de EU is niet langer welkom. De Europese Raad heeft het hoofd van de diplomatieke missie in Brussel tot persona non grata verklaard.