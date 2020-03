’Aziaten bewapenen zich in VS om corona-paniek’

David Liu, eigenaar van een wapenwinkel in San Gabriel Valley, claimt ’tien keer zoveel’ klanten te hebben gekregen. „Het is krankzinnig”, vertelt hij tegen Newsweek. „Klein voorbeeldje van afgelopen week: in twee dagen waren er vijftig mensen die hun brevet kwamen halen, en állemaal kochten ze een pistool. Hoogst uitzonderlijk.”

De reden van de nieuwe klandizie is dat Aziaten ’in de media lezen dat ze een doelwit worden’, zegt Liu. Deze maand werd een Aziatische man met luchtverfrisser besproeid in de metro. De dader riep iets als ’hij staat f*cking naast me, haal hem weg!’. Vorige maand werd een Aziatische vrouw met een mondkapje in de metro aangevallen. Harde cijfers zijn er niet.

Familie

Ook tv-zenders hebben lucht gekregen van de ongebruikelijke Aziatische interesse. „Het is nu het perfecte moment om een wapen voor onszelf te kopen”, vertelt Dirk Zhang, klant van de winkel Firearm & Safety. Eerder stond zijn vrouw het niet toe. Nu wel.

Volgens hem zijn het echter niet enkel Aziaten die massaal wapens kopen. „Amerikanen doen het ook. Het is gewoon zo dat Chinezen normaal gesproken geen wapens hebben. Dus komen ze nu.”

Andere winkels zien de piek ook. Dennis Lin, eigenaar van Gun Effects, vertelt dat het nu ’echt heel, heel gek’ is geworden. In zijn wijk wonen vooral Aziatische Amerikanen. Die kopen uit angst ’voor racisme’, aldus Li tegen tv-zender KABC. Eén klant, April Zhao, bevestigt dat hij een wapen wil omdat hij bang is aangevallen te worden vanwege zijn uiterlijk. „Ik moet mijn familie en vooral mijn zoon beschermen.”