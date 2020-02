Vrouw vermoordt dochtertje (1) op verjaardag en dumpt lichaam in container

Voor het weekend werd er in Angers, ten zuid-westen van Parijs, nog een grote zoekactie op touw gezet, nadat bekend werd dat de twee vermist waren. Nathalie S. en haar dochter Vanille verbleven in een opvangtehuis. Nadat ze vrijdag niet op tijd terugkwamen en zaterdag nog steeds spoorloos waren, werd er groot alarm geslagen.

S. werd zondag gevonden in een hotel in Nantes. Van haar dochtertje was toen nog geen spoor te bekennen. De vrouw verklaarde eerst dat ze Vanille bij een vriendin had achtergelaten, maar bekende uiteindelijk dat ze haar dochter vrijdag, op haar verjaardag, gedood had en haar lichaam in de container gedumpt had.

Korte tijd later werd het lichaam gevonden op de plek zoals door de moeder aangewezen. De peuter is door verstikking om het leven gekomen. Een motief voor de daad is er nog niet, wel wordt de vrouw omschreven als ’psychisch kwetsbaar’. Onderzocht wordt of ze toerekeningsvatbaar is. S. heeft nog een dochter.