Elise (18) vraagt aandacht voor gehandicapten tijdens coronacrisis

Het 15-jarige broertje van de mavo-scholiere uit Ede woont sinds de corona-crisis weer thuis, waar hij 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt verzorgd door zijn ouders en zus. Eerst ging hij een paar dagen per week naar een logeerhuis. „Hij is als een baby van twee maanden oud.”

Veel gehandicapten begrijpen weinig van de crisis. „Die zitten al wekenlang op hun kamer zonder dat er bezoek komt. Ze mogen ook niet naar dagbesteding of familie. Ze snappen er niets van en het is hen ook niet uit te leggen. Rutte is een belangrijke doelgroep vergeten te noemen.”

’Niet overleefd’

Sinds het virus Nederland volledig in zijn greep heeft, is Job thuis. „Gelukkig maar”, zegt zijn zus. „Want ik ben bang dat hij het anders niet had overleefd.” Elise verzorgt haar broertje nu samen met haar vader. Haar moeder heeft een vitaal beroep in de zorg. „We hebben geen verpleegkundige in huis die ons helpt.”

„Ik ben drie jaar ouder dan Job en ben dus opgegroeid met een zwaar gehandicapt broertje. Hij kan niet praten, niet lopen en ook zijn armen en benen niet bewegen. Aan zijn beperkte mimiek kun je zien of hij blij is, dan begint hij ook geluiden te maken. Als hij begint te huilen heeft ie pijn. Maar of het buikpijn is of kiespijn, kan hij niet uiten”, verzucht zijn zus.

Het is aandoenlijk om te zien hoe zij zich om hem bekommert: „Sinds zijn geboorte zat hij een paar dagen per week in een logeerhuis. Maar door de crisis moesten mijn ouders kiezen: óf we zouden hem wekenlang niet mogen bezoeken, óf hij zou volledig bij ons komen wonen. Gelukkig hebben mijn ouders ervoor gekozen hem naar huis te halen.”

Het virus heeft ook op Job’s logeerlocatie flink toegeslagen. In de groep van acht personen, waartoe Job behoort, zijn volgens Elise in één week tijd twee gehandicapten aan corona overleden. Ook weet ze dat de helft van het zorgpersoneel nu – met corona besmet - thuis zit. „Het is heel bizar dat Rutte voor gehandicapten geen aandacht heeft gevraagd.”

’Bijzonder maar toch anders’

Elise kent haar drie jaar jongere broertje door en door. Ze heeft op facebook een speciale site ’Bijzonder maar toch anders” opgezet om tijdens deze crisis aandacht te vragen voor gehandicapten. En binnenkort verschijnt van haar ook een boek met dezelfde titel.