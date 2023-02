Premium Het beste van De Telegraaf

Regels in de wind geslagen Iraanse demonstranten stappen over van protest naar ongehoorzaamheid

Door Ralph Dekkers

Een dans voor de Azadi Toren in hoofdstad Teheran kwam Amir Ahmadi en Astija Haghighi duur te staan. De populaire bloggers kregen ieder 10 jaar gevangenisstraf. Ⓒ AFP

TEHERAN - De massale protesten in Iran bloeden langzaam dood en maken plaats voor groeiende burgerlijke gehoorzaamheid. Burgers lappen steeds meer de islamitische regels in het land aan hun laars. Maar de autoriteiten treden nu ook daar keihard tegen op. Zo is een jong stel dat op Instagram een video had geplaatst waarin ze dansen op een centraal plein in Teheran, tot ruim tien jaar cel veroordeeld.