Premier Rutte dinsdag naar het Witte Huis voor ontmoeting met Biden

Het ministerie van Algemene Zaken bevestigt het bezoek aan de VS. Op de agenda staan onder meer de oorlog in Oekraïne en de economische betrekkingen. Nederland is van oudsher een belangrijke investeerder in de VS.

Het bezoekje aan de VS staat al langer op de planning. Aankomende week zou het er dan echt van komen. Rutte ontmoette president Biden al eerder op VN-toppen. De twee hebben elkaar nog niet eerder in hun huidige functies in het Witte Huis gesproken.

Tijdens het WK Voetbal grapten Rutte en Biden met elkaar op sociale media. Voor de WK-wedstrijd tegen Nederland zei Biden: „It’s called soccer, go USA!.”, verwijzende naar de eeuwige verwarring tussen de soccer (Amerika) en football, zoals de sport in Europa en in veel andere landen wordt genoemd. Rutte sloeg na de winst van 3-1 terug: „Sorry Joe, football won”, twitterde hij naar de Amerikaanse president. Biden reageerde met een nieuwe knipoog: „Moet het strikt genomen niet voetbal zijn?”

Goede banden

Nederland onderhoudt al jaren goede banden met Amerika. De twee landen hebben goede handelsbetrekkingen, doen op militair gebied veel samen en wisselen inlichtingen met elkaar uit.

In 2019 bracht Rutte ook al een bezoekje aan het Witte Huis. Toen was Donald Trump nog president. Nederland liet toen weten extra JSF’s van de Amerikanen te gaan kopen. Het kwam ook tot een kleine schermutseling. „Nee”, zei Rutte tegen Trump toen de toenmalige president zei graag zaken met Europa te willen doen, maar het ook prima te vinden als zo’n deal er niet zou komen. „Nee”, vond Rutte. „Dat zou niet prima zijn.” Het zo direct tegenspreken van de president tijdens een formele bijeenkomst gebeurt zelden. Het leverde Rutte op het internationale toneel bonuspunten op.