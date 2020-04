‘Italiaanse maffia speelt handig in op lockdown’

In de podcast corona-update heeft verslaggever Wierd Duk zijn licht opgestoken bij een Duitse viroloog over een mogelijke uitweg uit de lockdown. ‘Smart distancing’ zou de oplossing zijn, en dat voor hele lange tijd. Verder zijn er in het zuiden van Italië grote zorgen om een neveneffect van corona. ‘Geef geen geld aan Italië want het komt bij de maffia terecht’, zo klinkt het in Duitsland. Italië-correspondent Maarten van Aalderen legt uit waarom in de praktijk precies het tegenovergestelde aan de hand is.