Grote brand in centrum Deventer onder controle, twee gewonden

„In Deventer is zojuist brand meester gegeven. Dat wil zeggen dat er geen kans op uitbreiding is”, aldus de woordvoerder. „We zullen nog wel even bezig zijn met controles van omliggende panden en met nabluswerkzaamheden.”

Kaashandel

Rond 04.10 uur kwam de eerste melding over de brand binnen. De brandweer zette groot materieel in om uitbreiding van het vuur naar andere gebouwen te voorkomen. Omdat het oude panden zijn, was dat erg lastig. Rond 06.00 sloeg het vuur over naar een naastgelegen pand, waarin een kaashandel zit.

De brand op de Brink wordt geblust met water uit de IJssel. De Wellekade is daarom afgesloten voor verkeer. Veiligheidsregio IJsselland adviseert iedereen in het centrum van Deventer en omgeving om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten in verband met de rook.