Twee mensen gewond door grote brand in centrum Deventer

Opnieuw brand bij bezorger Picnic: bedrijf naarstig op zoek naar defect in autootjes

Opnieuw was het raak bij boodschappenbezorger Picnic. In een vestiging in Rotterdam vlogen zondagochtend waarschijnlijk spontaan elektrische bezorgwagentjes in brand. Picnic-baas Michiel Muller laat weten dat het bedrijf naarstig op zoek is naar een defect in de autootjes.