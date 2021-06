RIVM meldt 735 nieuwe besmettingen

Het weekgemiddelde bleef wel dalen: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 910 positieve tests per dag geregistreerd. Zaterdag lag dit gemiddelde nog op 954 en vorige week zondag op 1418.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam zondag toe met 1. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Het aantal sterfgevallen dat dagelijks wordt gemeld is al bijna twee weken lager dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal zeventien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd.

In Amsterdam kregen tussen zaterdag- en zondagochtend 46 mensen een positieve testuitslag. In Den Haag waren dat er 32, in Rotterdam 30 en in Utrecht en Alkmaar respectievelijk 18 en 14.