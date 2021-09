Eerste zitting zaak-Nicky Verstappen zonder Peter R. de Vries

Peter R. de Vries met de ouders van Nicky Verstappen, Peter en Berthie Verstappen. Ⓒ ANP/HH

DEN BOSCH - Bij het gerechtshof in Den Bosch is vrijdag de laatste voorbereidende zitting in de zaak van de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Vanaf november zal de zaak inhoudelijk behandeld worden. Het is de eerste zitting waar Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie van Nicky, niet bij is. Hij werd afgelopen juli doodgeschoten in Amsterdam. Mede dankzij de aanhoudende aandacht van De Vries is de zaak nooit in de vergetelheid geraakt.