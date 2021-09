Nieuwe getuige in zaak Nicky Verstappen is Bekir E., de man die scholiere Hümeyra doodde

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Bekir E. legde een belastende verklaring af over Jos B. B. zou in de gevangenis aan E. het een en ander hebben verteld over de zaak.

Het hof Den Bosch stond vrijdagochtend ook stil bij de dood van Peter R. de Vries bij aanvang van de zaak over de dood van Nicky Verstappen. De Vries was woordvoerder, vertrouwenspersoon en vriend van de familie van de 11-jarige jongen. Zoon Royce de Vries is vrijdag met de familie Verstappen meegegaan naar de zitting.

„Het hof is geschokt door het overlijden van Peter R. de Vries. Wij wensen de familie Verstappen en zijn zoon veel sterkte toe”, zei de voorzitter.

De Vries was iedere zittingsdag, zowel bij de rechtbank Maastricht als bij het hof, aanwezig in de zaak rond de dood van de 11-jarige Nicky in 1998. Mede dankzij de aanhoudende aandacht van de misdaadverslaggever, is de zaak altijd actueel gebleven.

Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte Jos B. in beeld. De Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky.

Direct na het vonnis liet de 58-jarige B. weten in hoger beroep te gaan, hij ontkent alle beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie, dat vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging had geëist, tekende ook beroep aan.