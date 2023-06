Verdachte AH-steker is levensgevaarlijke en gestoorde ex-tbs’er Jamel L.

De politie Den Haag wil geen enkele mededeling doen over de achtergrond van de verdachte. In 2016 veroorzaakte zijn vrijlating grote onrust op Curaçao. Hij zat een straf uit voor een zwaar geweldsdelict. Niemand durfde het aan om de man met zware psychiatrische problemen op te nemen.

L. vertrok als twintiger naar Nederland, waar hij werd veroordeeld voor zware geweldsmisdrijven en afpersing. Hij kreeg hier tbs opgelegd en verkaste toen naar Groot-Brittannië.

Daar werd hij in 2007 veroordeeld wegens een bedreiging met een mes en een zware mishandeling. De rechtbank waarschuwde dat L. nooit meer op vrije voeten mocht komen uit bescherming van de samenleving. Het land zette L. uit naar Nederland, waar hij opnieuw werd opgepakt voor een geweldsmisdrijf. Hij werd behandeld in een kliniek in Amsterdam en vertrok toen weer naar Curaçao.

VIDEO: Na steekpartij Haagse Albert Heijn: 'Dit is eng’

’Ik ga jullie allemaal aan flarden schieten’

Vanuit daar is L. weer naar Nederland gekomen. In juni is hij door de rechtbank Dordrecht veroordeeld voor ernstige bedreiging van medewerkers van de gemeente Zwijndrecht. ’Jullie hebben te maken met deze donkere zwarte man. Ik ga jullie allemaal aan flarden schieten’, zou hij gezegd hebben, zo staat in de tenlastelegging van de rechtbank.

Michael Mantz heeft de verdachte in het verleden meerdere malen bijgestaan. „Ik schrik dat hij de verdachte is. Hij is altijd wel verbaal heel dreigend geweest en hij heeft een complotachtig denken en waanbeelden. Maar dat hij gestoken heeft, verbaast mij”, aldus Mantz. „Hij is een godsdienstfanaat en denkt dat hij zich inspant voor God. Ik vrees dat hij dit gezien heeft als een daad voor God.”

Onderzoeken

De politie laat weten nog te onderzoeken wat zich nu precies heeft afgespeeld in de winkel. Wel is duidelijk dat de dader volgens de politie net nadat de deuren waren geopend naar binnen liep, op de medewerkster afging en haar neerstak. Meteen werd hulp ingeroepen, maar reanimatie mocht niet meer baten. De dader, die volgens een getuige onder het bloed zat en rustig de winkel uit liep in de richting van de Schedeldoekshaven, kon om de hoek worden aangehouden. Hij maakte volgens iemand die dit zag gebeuren een wat verwarde indruk. De politie kon hier nog niet op reageren en kon ook niet zeggen of er een relatie was tussen de dader en het slachtoffer. „We hebben momenteel alles in onderzoek en kunnen niet veel meer hierover delen. We bekijken onder andere de camerabeelden in de winkel”, aldus een woordvoerster.

Een woordvoerder van Albert Heijn laat weten dat het nieuws over de dodelijke steekpartij keihard is aangekomen. „We zijn geschokt en verslagen door het nieuws dat een van onze collega’s is overleden bij een steekincident in de Albert Heijn-winkel aan de Turfmarkt in Den Haag. Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega’s. Wij richten ons nu op de zorg voor onze collega’s in de winkel.”

Drama

Voor de omwonenden was het drama ook een heftige gebeurtenis. „Wij hoorden mensen gillen en snel erna heel veel politie en ambulances aankomen. Het was duidelijk dat het goed mis was. Nu ik hoor dat het een medewerkster is, word ik er helemaal naar van. Dit is niet te bevatten”, aldus een bewoner van de flat boven de winkel.