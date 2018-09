’Nederland blijft uniek’

Ten eerste is de vicevoorzitter, de CDA’er Donner, net als zijn partij altijd al een groot tegenstander van referenda geweest, en zijn een redelijk aantal van de leden van de Raad van State lid van de VVD en PvdA ook geen voorstander van de democratie en bemoeienissen van overheidsbesluiten. Met deze afwijzing schrijft Nederland weer geschiedenis en plaats zich in, samen met de voormalige, dictatoriaal bestuurde DDR, tot koploper, om met de woorden van Pechtold (D66) te spreken in het rijtje van landen die het houden van referenda afgeschaft heeft. Gaan andere landen , waar referenda een gangbaar goed is, het voorbeeld volgen? Nederland is en blijft uniek.

Ger Lemmens, Valkenburg