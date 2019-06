Trump wil Kim gedag zeggen op Koreaanse grens

„Na een aantal zeer belangrijke vergaderingen, waaronder mijn ontmoeting met president Xi van China, zal ik Japan verlaten voor Zuid-Korea (met president Moon). Terwijl ik daar ben, mits voorzitter Kim van Noord-Korea dit ziet, zou ik hem willen ontmoeten aan de grens/DMZ (gedemilitariseerde zone) om alleen maar zijn hand te schudden en gedag te zeggen(?)!”, aldus Trump.

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn in onderhandeling over het kernprogramma van het geïsoleerde regime in Pyongyang. Trump eist van Kim volledige ontmanteling van nucleaire wapens en van ballistische raketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust.

Eerder deze week meldde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat achter de schermen gewerkt wordt aan een derde top tussen beide landen. De voorgaande twee ontmoetingen tussen Trump en Kim leverden weinig concreets op.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt Trump zich zaterdag in Seoul en spreekt hij een dag later met Moon Jae-in.