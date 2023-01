Amsterdamse politiemisser: wel fouten, geen etnisch profileren

Op 10 november fouilleerden agenten alle aanwezigen in een jongerencentrum in Nieuw-West, waar vooral jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond komen. Dat ging tegen alle afspraken in. De locatie lag buiten vooraf aangewezen veiligheidsrisicogebieden en agenten mochten überhaupt niet ’inpandig’ controleren. Reden voor burgemeester Femke Halsema om direct en definitief met preventief fouilleren te stoppen.

De politie deed de afgelopen weken zelf onderzoek naar de misser. De resultaten werden maandag gedeeld met de gemeenteraad. De belangrijkste conclusie is dat er geen sprake van etnisch profileren zou zijn geweest. Betrokken agenten ontkennen dat expliciet. Wel zaten er verschillende fouten in de briefing waarmee agenten op pad gingen.

Menselijke fouten

Ten opzichte van een eerdere proef in 2021 ontbrak de aanwezigheid van twee projectleiders die alle acties coördineerden. De politie ging ervan uit dat de basisteams nu zelf wisten wat de regels waren. Dit leidde tot ’gebrekkige informatieoverdracht’. „Dit heeft bijgedragen aan onduidelijkheid en eigen interpretatie van de bedoeling van de proef”, concludeert politiechef Frank Paauw.

In de briefing werden gebieden gecommuniceerd die buiten het actiegebied lagen. De coördinator baseerde zich op een gedateerde lijst. Ook stond er verkeerd in dat ’iedereen in een bepaalde horecagelegenheid’ gecontroleerd kon worden, terwijl dat juist niet de bedoeling was. Paauw spreekt van ’menselijke fouten’ en noemt die laatste ’cruciaal’ voor de keuze om een jongerencentrum binnen te gaan.

Focus op jongeren

Ook blijkt dat agenten met name jongeren fouilleerden. Dat zou komen doordat agenten een flyer hadden ontvangen waarin stond dat de fouilleeracties bedoeld waren om wapenbezit onder jongeren terug te dringen. „De focus op jongeren kan verklaren waarom de politie het jongerencentrum is ingegaan”, schrijft Halsema naar de raad.

De agenten handelden op basis van de foutieve briefing. Het was de eerste actie in Nieuw-West onder deze proef. Aanvankelijk werd er buiten gecontroleerd. Toen het rustiger op straat werd gingen agenten ook panden binnen. Ze hadden het vermoeden dat voorbijgangers de controles op straat ontweken door winkels en horecazaken binnen te gaan.

Buschauffeur gefouilleerd

Er werd die avond bijvoorbeeld ook gefouilleerd in een bus van het GVB, grillrooms, een tankstation en internetcafé. In al die locaties werden alle aanwezigen gecontroleerd, inclusief bijvoorbeeld de buschauffeur. In totaal ging het om 126 personen. Er werden twee wapens gevonden die onder de Wet wapens en munitie vallen, maar geen vuurwapens.

Tijdens de fouilleeracties deed het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzoek. Ook zij hadden niet het idee dat ’niet-witte mensen en mannen’ vaker dan anderen werden gefouilleerd. Etnische profilering kunnen zij echter niet uitsluiten op basis van deze ’dataset’. Wel viel ook hen op dat de politie met name jongeren controleerde.

Onafhankelijk onderzoek

Uit het politieonderzoek blijkt dat de aanwezigen in het jongerencentrum de ervaring ’heel onprettig’ vonden. „Er zijn jongeren die zich niet meer prettig voelen om het jongerencentrum te bezoeken. Het was een soort tweede huis en niemand heeft dit zien aankomen.”

Het onderzoek is gedaan door de Amsterdamse politie zelf, onder leiding van plaatsvervangend politiechef Peter Holla. Verschillende partijen in de gemeenteraad wilden het laten doen door onafhankelijke onderzoekers, of die in ieder geval laten meekijken.