Jacht op ’madam’ van Epstein

Ghislaine Maxwell, ooit een graag geziene gast, houdt zich nu schuil. Ⓒ Spaulding/WWD/REX/Shutterstock

Washington - Een misbruikslachtoffer van Jeffrey Epstein klaagt Ghislaine Maxwell, drie anonieme medewerkers en de nalatenschap van Epstein aan. Maxwell wordt gezien als een spil in het misbruiknetwerk van Epstein. Ze zou minderjarige meisjes hebben geronseld en bij de miljardair hebben afgeleverd. Het is onbekend waar Maxwell op dit moment is.