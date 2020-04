Nederlanders ’gevangen’ in Marokko: ’Ik vind dit eng’

Angélique van Hoek-Falter (36) zit vast in Marokko. „Op elke hoek staan soldaten en politieagenten met lange stokken.” Ⓒ Eigen foto

Rabat - Er is nog geen uitweg voor de duizenden Nederlanders die gestrand zijn in Marokko. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het land het internationale vliegverkeer stilgelegd. Ook repatriëringsverzoeken vanuit Den Haag leggen de autoriteiten in Rabat naast zich neer.