Doodsbang voor complotdenkers

Complotdenkers uit de VS menen dat het coronavirus door het Amerikaanse leger naar Wuhan is gebracht. Ⓒ foto: 123RF

WASHINGTON - Ze is een Amerikaanse militair, een fanatiek fietser en moeder van twee kinderen. Maar op sociale media is ze het middelpunt van een grote corona-complottheorie die zich als een virus over de wereld verspreidt. De Chinese Communistische Partij én Amerikaanse complotdenkers zijn ervan overtuigd dat Maatje Benassi in opdracht van de Amerikaanse overheid corona naar China bracht.