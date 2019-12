’Drie doden bij schietpartij in hoofdkantoor Russische FSB’

De schietpartij vond ogenschijnlijk plaats in de ontvangstruimte van het FSB-kantoor. Het is nog niet bekend hoeveel daders er zijn en of ze zich nog in het gebouw bevinden.

Sommige lokale media melden dat meerdere schutters zich in het gebouw hebben verschanst.

Speciale veiligheidsdiensten, zwaar bewapend met automatische wapens en kogelvrije kleding, zijn massaal uitgerukt. Plaatselijke twitteraars tonen beelden van bewapende scherpschutters in de straten, en veel politie.

Later meer.