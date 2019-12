Schietpartij bij hoofdkantoor Russische FSB

Eerder meldde het Russische ministerie van Gezondheid dat twee mensen ’serieus gewond’ waren geraakt, en daarvoor meldden meerdere media waaronder het door de Russische staat betaalde Russia Today dat er drie doden waren gevallen.

De schietpartij zou vlak voor het FSB-kantoor hebben plaatsgevonden. De FSB bevestigt tegen persbureau Interfax dat er één schutter was en dat diegene het vuur opende bij het gebouw.

Volgens persbureau RIA is de dader uitgeschakeld, zijn identiteit moet nog worden vastgesteld. Meerdere media melden dat nieuws ook. Sommige bronnen meldden aanvankelijk dat er meerdere schutters waren die zich in het gebouw hadden verschanst. Dat bleek niet te kloppen.

Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze nog meer knallen hebben gehoord in het Russische centrum, maar de politie ontkent dat.

Stad in hart geraakt

Speciale veiligheidsdiensten, zwaar bewapend met automatische wapens en kogelvrije kleding, zijn donderdagavond massaal uitgerukt. Wegen rond het hoofdkantoor zijn afgesloten door de politie. Agenten hangen rood-wit lint neer en blokkeren straten met politieauto’s. Veel ambulances staan klaar.

De schietpartij raakt Moskou in het hart van de stad. Het hoofdkantoor van de FSB is letterlijk op tien minuten loopafstand van het Kremlin. Agenten sturen iedereen in de buurt van het gebouw weg.

Schoten te horen in Moskou

Lokale twitteraars en journalisten tonen beelden van bewapende scherpschutters in de straten, en veel politie. Op sommige video’s zijn schoten te horen.

Later meer. Bekijk hieronder de beelden die rondgaan op sociale media.