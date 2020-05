31 nieuwe coronadoden in Duitsland

In de Duitse hoofdstad protesteren al twee maanden groepjes mensen tegen inperking van de grondrechten vanwege de coronamaatregelen. Ⓒ EPA

BERLIJN - Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Duitsland is het afgelopen etmaal met 31 gestegen tot 8247. Dat zijn er 11 minder dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Institut (RKI). Dat is het Duitse RIVM.