Naam winkeldief die man van trap duwde bekend

De dader wist er aanvankelijk vandoor te gaan door na de duwpartij vermoedelijk in een trein te springen die richting Rotterdam ging. Agenten wachtten hem daar op, maar de verdachte bleek niet meer in de trein te zitten. Mogelijk was hij op een tussenstation uitgestapt.

Het slachtoffer raakte door de val gewond aan zijn hoofd.

