Telefoonnummer voor prikafspraak Janssen-vaccin onbereikbaar door enorme belangstelling

Het nummer was sinds 10.00 uur in de lucht. In de eerste paar minuten waren er ”70.000 belpogingen”, zegt de GGD. Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene afsprakennummer 0800 7070, waardoor het ook bij dat callcenter heel druk werd.

GGD GHOR Nederland vraagt mensen om voorlopig niet naar het speciale telefoonnummer te bellen. „Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen”, aldus een woordvoerster.

Het is niet bekend hoeveel mensen erin zijn geslaagd een prikafspraak voor het Janssen-vaccin te maken.

Mensen meldden rond 10.30 uur op Twitter dat de vaccins al op zouden zijn.

Zelf kiezen

Het is voor het eerst dat mensen in heel Nederland kunnen kiezen welk coronavaccin ze nemen. Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet. In elke regio is minimaal één locatie beschikbaar waar dat kan gebeuren. De voorraad is nog beperkt, in de eerste twee weken kunnen ongeveer 200.000 mensen een prik krijgen. Hoeveel mensen daarna aan de beurt komen, hangt af van de vraag hoeveel doses Janssen kan leveren.

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten twee inentingen worden gedaan voor een goede werking. Janssen is volgens De Jonge „een ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen.”

Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen naar het nummer bellen.

