Fidias Panayiotou ziet droom in vervulling gaan: Elon Musk gaat YouTuber knuffelen

Meer dan twee maanden kampeerde YouTuber Fidias Panayiotou voor het hoofdkantoor van Twitter met als doel een knuffel van de miljardair te krijgen. Hij verkleedde zich zelfs als het blauwe Twitter-vogeltje om aandacht te trekken. Op een bordje dat hij bij zich droeg stond de tekst: ’Hug me Elon’. Ook haalde hij enkele capriolen uit terwijl hij buiten kampeerde. Zo verkleedde de YouTuber zich als Spider Man en liet hij een groep mensen de letters „HUG FIDIAS” vormen door in een rij te gaan staan. In de Twitter-bio van Panayiotou stond zijn grootste wens nog maar eens extra omschreven: ’Op een missie om de ceo van Twitter te omhelzen’.

Het leek allemaal vergeefs. Tot er uit onverwachte hoek hulp kwam. Tijdens het WK Voetbal in Qatar werd Elon Musk gespot tijdens de finale tussen Argentinië en Frankrijk. Veel aanwezige jonge fans in het Lusail Stadium in Doha vroegen de miljardair om de YouTuber Fidias te omhelzen. In een video is een kind te zien dat tegen de miljardair zegt: „Er is een beroemde YouTuber die je probeert te omhelzen. Zijn naam is Fidias.” De grote Twitter-baas reageerde aanvankelijk niet-begrijpend. „Wat moet ik daaraan doen? Hem knuffelen? Wil je dat ik deze man knuffel?” Het antwoord maakte de kinderen alleen maar nog enthousiaster. „Ja, knuffel hem, knuffel hem!”

Deze video werd gedeeld door YouTuber Fidias Panayiotou zelf. Het onderschrift van de video van Fidias luidde: „dm (direct message) hem om de knuffel te regelen.” Tot zijn grote verbazing antwoordde Elon Musk zelf: „Zal ik doen.” In reactie op de tweet zei de miljardair: „De kinderen met wie ik sprak, hadden maar één vraag, namelijk om in te gaan op het verzoek van Fidias die me graag wil omhelzen in San Francisco. Ik heb aan de kinderen gevraagd of ze het zeker wisten en dat waren ze. Daarom zal ik aan het verzoek voldoen.”

In extase

De YouTuber kon zijn opwinding niet bedwingen en deelde in extase hier een video van. Hierop is te zien dat hij het bijna had opgegeven, maar door de tweet van Elon Musk weer helemaal opfleurde. „Ik was van plan om met Kerstmis terug te gaan naar mijn familie en ik wist niet zeker of ik terug zou komen. Tot ik deze tweet zag. Oh mijn god, ik ben zo blij”, zo liet hij weten.

Fidias liet in de video die op 8 oktober op Twitter werd gedeeld weten dat hij vorig jaar een video had opgenomen waarin hij 99 beroemde mensen omhelsde en hij wilde dat de 100ste knuffel met zijn ’meest favoriete persoon in de hele wereld, Elon Musk’ zou zijn.

Fidias heeft meer dan een miljoen abonnees op YouTube en uploadt vaak video’s met stunts en grappen.