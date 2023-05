VN-topman wil bescherming klimaatactivisten na Duitse invallen

Woordvoerder Stéphane Dujarric zegt dat we de „morele stem van jonge mensen” meer nodig hebben dan ooit. Hij bewondert de activisten omdat ze „ook in de donkerste dagen” hun doelen nastreven. In zijn ogen spelen demonstranten een belangrijke rol in het overtuigen van regeringen en bedrijven om zich in te zetten voor een beter klimaat. Dujarric wijst op het grondrecht om vreedzaam te protesteren, maar erkent ook dat overheden de verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid te handhaven.

Woensdag doorzocht de Duitse politie vijftien woningen in een grootschalige actie tegen Letzte Generation, beschuldigd van het oprichten of steunen van een criminele organisatie. De politie heeft zeven verdachten in beeld.

De organisatie probeert met acties voor elkaar te krijgen dat de Duitse regering beter klimaatbeleid voert om te zorgen dat de aarde met niet meer dan 1,5 graad opwarmt. De activisten hebben onder meer wegen geblokkeerd, zich vastgeplakt in musea en op de luchthavens van München en Berlijn en de top van een grote kerstboom gezaagd.