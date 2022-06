Burgemeesters eisen eind aan ’jojo-beleid asiel’

Dat zijn de eisen die de burgemeesters op tafel hebben gelegd in het overleg met het kabinet voor het bezweren van de opvangcrisis. Ze willen heus hun best doen meer noodopvang voor asielzoekers te realiseren, maar dan moet het kabinet wel een duidelijk plan hebben voor de lange termijn.

„Het kabinet heeft dit dan wel als nationale crisis bestempeld, maar handelt er niet naar”, zegt een burgemeester van een grote stad. Een andere burgemeester: „Het is telkens: er komen duizend asielzoekers binnen, dus vragen we de gemeenten om duizend plekken. Zo loop je altijd achter de feiten aan. Laten we nou gewoon eens erkennen dat we zeker de komende tien jaar grote aantallen asielzoekers moeten opvangen en daar een goeie infrastructuur voor neerleggen waarbij we de last een beetje gelijk verdelen. Het kabinet doet net alsof het ons telkens onverwachts overkomt.”

Het steekt de veiligheidsregio’s dat er niks is geleerd van de migratiecrisis in 2015, zegt een burgemeester van een middelgrote stad. „Iedereen was het erover eens dat je niet telkens de opvang moet afschalen als de instroom wat minder is. Dat er een flexibele schil aan opvangplekken moet zijn. Dat de IND en het COA op een structurele manier betaald moeten worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Nu mogen wij de rotzooi opruimen.”

Het kabinet vraagt de veiligheidsregio’s bij toerbeurten extra noodopvangplekken te realiseren voor de komende drie maanden. Dat betekent dat de burgemeester van de grootste gemeente in een veiligheidsregio, tevens de voorzitter, diens ’kleinere’ collega’s moet opdragen hoeveel opvangplekken die moet scheppen. Die bevoegdheid hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s helemaal niet. „Met de opvang van Oekraïners kan er wel van alles en met de coronacrisis had ik ook doorzettingsmacht. Nu moet ik het hebben van collegialiteit”, zegt een burgemeester. Het kabinet moet dat goed regelen. Ook willen de burgemeesters hulp bij het vinden van personeel om de extra opvang te bemannen. In sommige gemeenten zijn beleidsmedewerkers bezig met de inkoop van tandpasta voor asielzoekers.

Lange termijn

De wensenlijst vanuit de veiligheidsregio’s leidt tot nerveus overleg tussen betrokken bewindslieden, valt achter de schermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid te horen. Er wordt snel gezocht naar meer perspectief voor de lange termijn, terwijl in kabinetskringen al maanden wordt geconstateerd dat dat perspectief er eigenlijk nauwelijks is. „Er worden natuurlijk weer extra opvangplaatsen gevraagd aan gemeenten, daar moet het kabinet dus iets voor de lange termijn tegenover stellen”, weet een betrokkene.

Uit navraag blijkt dat de te schetsen lange termijn vooral bestaat uit een opeenstapeling van eerder genoemde plannen. Bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren van het Rijk, zogenoemde ’flexwoningen’ en cruiseschepen. Ook broedt staatssecretaris Van der Burg (Asiel) op een plan om de instroom te verminderen, al is het de vraag of dat op korte termijn zoden aan de dijk zet.

Aan ’juridisch instrumentarium’ om opvangplaatsen af te dwingen, wordt ook gewerkt. Van der Burg (Asiel) steutelt aan een wetsvoorstel waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen tot opvang van asielzoekers, omdat sommige gemeenten het volgens hem nu laten afweten. Dat wetsvoorstel moet dan wel voor de zomer worden gepresenteerd, het kan nog maanden duren voordat de Tweede- en Eerste Kamer ermee hebben ingestemd. De VVD-staatssecretaris sprak eerder zelf de verwachting uit dat het voorstel ’nog dit jaar’ door beide Kamers moet worden aangenomen. Dat betekent dat voorzitters van veiligheidsregio’s nog zeker een half jaar zonder wetgeving zitten waarmee ze door kunnen drukken. Het plan was eerder om asielzoekers met dat wetsvoorstel te kunnen verdelen over provincies. Die zouden dan ’doorzettingsmacht’ krijgen om asielmigranten te verdelen over gemeentes.

Betrokken bewindslieden overleggen donderdagavond of vrijdagochtend weer met de burgemeesters van het veiligheidsberaad.