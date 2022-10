Londense ’soepactivisten’ op borg vrij met lijm- en verfverbod

Ⓒ ANP / Zuma Press

LONDEN - De twee jonge vrouwen die vrijdag in Londen tomatensoep gooiden naar een schilderij van Vincent van Gogh zijn door de rechter op borgtocht vrijgelaten. In afwachting van hun berechting op 13 december mogen ze geen musea of kunstgalerieën bezoeken of verf of lijm bij zich hebben in de openbare ruimte, besloot de Britse rechter na hun voorgeleiding.