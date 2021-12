Premium Het beste van De Telegraaf

Deskundigen dachten dat Zouo A. genezen was Moordverdachte meteen na tbs de fout in en nu opgepakt voor dodelijke schietpartij

Zouo A. Ⓒ Politie/ANP

AMSTERDAM - Ex-tbs’er Zouo A. (30), die maandag in Duitsland werd opgepakt voor een dodelijke schietpartij vorige maand in Heerlen, blijkt meteen na de beëindiging van zijn behandeling in 2018 weer in de criminaliteit terug te zijn gevallen. Justitie verzette zich tegen beëindiging van de tbs.