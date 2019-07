’Schiphol moet groei verdienen’

’Eerst zien dan geloven’ is het nieuwe uitgangspunt van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Waar in het verleden vrijblijvend werd omgegaan met overlast voor omwonenden wil de VVD-bewindsvrouw nu strenger optreden. Ze gaat in de wet vastleggen dat overlast voor de omgeving steeds verder moet afnemen. Ook het aantal nachtvluchten moet omlaag.

De komende tijd worden de details van de voorwaarden nog uitgewerkt. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken gaat Schiphol niet op slot. Momenteel tikt de mainport het plafond aan van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Verder groei was binnen de coalitie nog een heikel punt. D66 en ChristenUnie kunnen ook leven met een groeistop.

Minister Van Nieuwenhuizen blijft benadrukken dat Schiphol een pijler is van de Nederlandse economie: „We zijn een handelsland. We verdienen ons brood met onze nationale luchthaven met zijn directe verbindingen naar alle continenten. Internationale bedrijven zijn hier gevestigd vanwege Schiphol. Zij zorgen voor banen.”

Oneindige groei?

De ommezwaai betekent niet dat Schiphol in stapjes oneindig kan blijven doorgroeien. Er is eerder berekend dat de luchthaven op dit moment om praktische redenen niet veilig verder kan groeien dan 540.000 vliegbewegingen.

De groeiende overlast bij omwonenden maakte het vorig jaar steeds moeilijker om tot een breed gedragen groeiplan te komen. Een polderoverleg met de luchtvaartsector, overheden en omwonenden mislukte. De minister neemt nu zelf de vlucht naar voren. „We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij. We gaan het anders doen. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.”

