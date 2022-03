FvD als enige partij niet bij toespraak Oekraïense president

In een verklaring aan De Telegraaf laat FvD weten dat de partij het uitnodigen van president Zelenski in de plenaire zaal ’afwijst’. De fractie van Baudet is donderdagochtend afwezig bij de toespraak van de president – via een videoverbinding – en doet ook niet mee aan het aansluitende Kamerdebat.

„Nooit eerder in de geschiedenis van onze democratie sprak een buitenlands staatshoofd in de Tweede Kamer”, meldt FvD. „Daar is een goede reden voor: de democratische besluitvorming in het Nederlandse parlement dient geheel onafhankelijk tot stand te komen, afgeschermd van buitenlandse beïnvloeding, ongehinderd door buitenlandse belangen.”

’Naïef en absurd’

Bovendien vindt FvD het in de ’mist der oorlog ontzettend lastig om propaganda te onderscheiden van nuchtere feiten’. Volgens de partij is het ’naïef en zelfs absurd om Zelenski te zien als een halve heilige’. FvD lijkt mee te gaan in de nazi-beschuldigingen van de Russische president Poetin, door te stellen dat een deel van het Oekraïense leger ’dikwijls in zeer onverkwikkelijke poses poseert met nazisymbolen’.

Dat Baudet eerder weigerde om de Russische inval in Oekraïne te veroordelen, kwam hem op flinke kritiek te staan in de Kamer. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemde Baudet ’meeloper van een oorlogsmisdadiger’.

Alle andere fracties in de Tweede Kamer komen wél opdagen bij de speech van Zelenski. „Ik vind het erg goed dat hij zijn zaak voor het voetlicht brengt”, zegt JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink. „Niet alleen bij ons, maar in meerdere parlementen in de wereld.” De meeste partijen, waaronder de CU, zullen met hun volledige fractie komen luisteren naar Zelenski.

Namens het kabinet zullen ook premier Rutte, minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en minister Ollongren (Defensie) bij de toespraak aanwezig zijn. Eerder werd Rutte te kennen gegeven dat hij niet in de Kamer mocht zijn, maar dat bleek een misverstand. Kamervoorzitter Bergkamp nodigde Rutte dinsdag alsnog uit.