De Jonge: twee extra boosterrondes volgend jaar mogelijk

Demissionair minister Hugo de Jonge brengt een werkbezoek aan de vaccinatielocatie Rotterdam Ahoy. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet gaat ervan uit de er volgend jaar twee extra boosterrondes voor coronvaccins kunnen komen en ten minste één boosterronde in 2023. Dat schrijft demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.