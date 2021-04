Conclusie Fieldlab-evenementen: ’1,5 meter afstand niet nodig in theater en bios’

De maatregelen die de deuren zouden moeten openen, houden onder meer in dat gasten 24 uur voor het bezoek slagen voor een sneltest en een mondkapje dragen als ze zich door het gebouw bewegen. Ook moeten bezoekersstromen gescheiden worden en moet de ventilatie in het gebouw minstens voldoen aan het bouwbesluit. Dat zegt programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen.

Weinig risicovolle contacten

Dat presenteert zondag de resultaten van de eerste twee evenementen: een zakelijk congres en een theatershow in februari. „Wij zeggen niet: gooi nu alles open. Dat kan praktisch ook niet, in onze sector duurt het soms weken voor iets georganiseerd kan worden. Wij kijken niet naar de situatie nu”, aldus Lubberts, die vervolgt: „Wat wij doen, is aantonen dat het kan met de juiste maatregelen.”

Tijdens de eerste Fieldlab-evenementen blijkt dat bijna iedereen zich hield aan de mondkapjesinstructies en dat 80 procent van de bezoekers de Coronamelder-app had gedownload. Het aantal ’risicovolle contacten’, waarbij iemand langer dan een kwartier binnen anderhalve meter van een ander is, is beperkt. „Tijdens het zakelijk congres worden de meeste contacten opgedaan in de periode dat er wordt rondgelopen in de foyer”, aldus Fieldlab. De sneltesten aan de deur, die 10 procent van de bezoekers moesten ondergaan, bleken geen probleem en brachten geen besmettingen aan het licht.

Anderzijds is geen data verzameld over het effect van de mondkapjes of naar desinfectie. Ook reppen de resultaten niet over de testbereidheid achteraf, terwijl die bijvoorbeeld bij het congres 77 procent was. „De testen maakten dan ook geen deel uit van ons onderzoek, die waren puur een voorwaarde om dit te mogen organiseren”, aldus Lubberts.

’Positieve blik’

De resultaten van dancefeesten worden later bekend gemaakt. Ⓒ ANP

Hij geeft aan dat de resultaten op de betrokken ministeries, zoals Volksgezondheid en Economische Zaken, ’met een positieve blik’ zijn ontvangen. Het is echter de vraag of het Outbreak Management Team (OMT) er ook zo naar kijkt. Dat is gevraagd om een advies gebaseerd op de data, en komt daar vermoedelijk in de komende dagen mee. Vaak bepaalt dat advies ook de koers van het kabinet.

Er zijn echter signalen dat het OMT moeite heeft om te zien hoe op basis van de data er echt weer dingen mogelijk zijn. OMT-lid Marc Bonten gaf vrijdag al aan dat de events ’extreem veel veiligheidsvoorzieningen en controles hadden’. „Als je dat op grote schaal gaat doen, gaat het mis”, voorzag de arts-microbioloog van het UMC Utrecht met de blik naar de pilot-events van de overheid.

Die staan echter los van Fieldlab, benadrukt Lubberts. Het belangrijkste verschil: bij Fieldlab Evenementen is de anderhalve meter geen must.

Voetbalwedstrijden met publiek

Ook voetbalwedstrijden met publiek maken deel uit van het onderzoek. Ⓒ ANP

De komende weken levert Fieldlab ook de data van andere evenementen aan het OMT. De data van onder meer voetbalwedstrijden met publiek, en outdoor- en indoor-dancefeesten en concerten, zijn dus nog niet bekend gemaakt of meegenomen. Bij deze evenementen waren meer mensen aanwezig, die bovendien zich te buiten konden gaan aan alcohol, konden dansen en joelen. Bij deze evenementen vonden, in tegenstelling tot bij het congres en de theatershow, dan ook wel besmettingen plaats. In totaal raakten vermoedelijk 20 bezoekers van Fieldlab besmet.

In de toekomst worden nog Fieldlabs gehouden bij onder meer het Songfestival, de 3FM-awards en tijdens een dagje Efteling.