Kabinet wil kredieten verstrekken aan energieleveranciers om arme mensen te helpen

Dat melden ingewijden over de gesprekken die het kabinet voert om in allerijl nog dit jaar iets te doen om de pijn van de stijgende energierekening te verzachten. De kredieten zouden een manier kunnen zijn om gericht hulp te bieden. Mensen die de lasten niet meer kunnen dragen, kunnen aankloppen bij hun energieleverancier. Die sluit hen dan niet af en loopt door het krediet dan geen inkomsten meer mis.

Uiteindelijk zou het volgens bronnen dan ook aan de energiebedrijven zijn om de achterstallige betalingen te innen. Dat zou via betalingsregelingen kunnen worden uitgesmeerd over een langere termijn, waardoor het voor mensen draaglijk moet zijn. Mogelijk wordt een deel van de schuld wel kwijtgescholden, maar er wordt ook aangestuurd op terugbetalen. Dat moet ook een afschrikkende werking hebben voor mogelijk misbruik door mensen die de hulp voor hun energienota niet per se nodig hebben.

Op ministeries wordt sinds eind vorige week nog met spoed gezocht naar het verzachten van de koopkracht voor het lopende jaar. Eerder hield het kabinet er juist hardnekkig aan vast dat er in 2022 niets meer mogelijk was. Nu wordt volgens ingewijden toch ’met stoom en kokend water’ een pakket in elkaar gezet. Daarvoor vliegen nog altijd meerdere opties over tafel, zoals het verlagen van de energiebelasting, een noodfonds voor mensen die helemaal door het ijs zakken of het verlagen van de energiebelasting. Het is nog onduidelijk of het lukt om deze week tot een pakket te komen.