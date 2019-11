Arts zonder diploma zaait dood en verderf

Archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

FRITZLAR - Een 48-jarige vrouw heeft in Duitsland enkele jaren als arts-assistent gewerkt terwijl ze helemaal geen opleiding of diploma had. Volgens justitie overleden vier mensen door fouten die de vrouw maakte bij toediening van een narcose. Acht anderen liepen letsel op.