Noord-Brabant laat mogelijkheid kernenergie onderzoeken

Den Bosch - De provincie Noord-Brabant laat onderzoeken welke rol kernenergie in de toekomst kan gaan spelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en moet in januari 2021 af zijn. Provinciale Staten nemen vervolgens in het voorjaar een besluit over kernenergie in Brabant.