Politiechef Frank Paauw furieus over opruiende teksten jongerenclub BIJ1: ’Grove belediging’

„Verdedig jij graag onderdrukkers? Haal jij je zelfwaarde uit macht? Jouw racisme ongestraft kwijt kunnen? Sla jij mensen die je niet begrijpt in elkaar? Dan zoeken wij jou!! Om ons systeem in stand te houden!”, staat onder meer te lezen op de Instagram-pagina van Radicaal. „Nu met 300 euro netto bonus!”, verwijzend naar de coronabonus die minister van Justitie Ferd Grapperhaus onlangs aankondigde voor politiepersoneel.

’Triest en zielig’

„Enorm triest en zielig”, briest Koen Simmers, afdelingsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond. „Dit doet totaal geen recht aan de politie in Nederland en wat agenten momenteel allemaal doen.”

Dienstplichtbrief

De jongerentak van BIJ1, dat met slechts één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad zit, kwam eerder al in opspraak na een soortgelijke tweet over Defensie. Daarin werd minister Ank Bijleveld naar aanleiding van de dienstplichtbrief voor meisjes beschuldigd van het „ronselen van 17-jarige meisjes voor de moordmachine van defensie.” Bijleveld moest er niets van hebben: „Defensie zorgt voor onze vrede en veiligheid, zodat ook BIJ1 vrij is om dit soort bizarre dingen te mogen zeggen”, schreef de bewindsvrouw op Twitter. Advocaat en reservist Sébas Diekstra deed aangifte tegen Radicaal vanwege de ophitstende tweet.

’Schandalig’

„Dat was ook schandalig”, zegt Simmers. „De mensen die voor de veiligheid en vrijheid van Nederland staan beledigen ze enorm. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en daar mogen ook best kwetsende dingen worden gezegd, maar dit is in mijn ogen zeer radicaal en gaat veel te ver.”

Ook Maarten Brink van politiebond ACP is woedend. „Als je dit soort dingen ziet dan schrik je daar natuurlijk erg van. Dit kan gewoon echt niet door de beugel. Gelukkig zie je dat maatschappelijk de mensen zich hier ook wel tegen verzetten.”

Frank Paauw

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw sprak zondagavond ook zijn afschuw uit over de actie van Radicaal. „De onterechte en kwetsende manier waarop politiemensen worden weggezet is een grove belediging en volledig misplaatst. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt. Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren.”

Of de bonden aangifte gaan doen is nog niet duidelijk. „We gaan ons hier intern op beraden”, aldus Brink. Simmers wijst erop dat het Openbaar Ministerie ook zelf kan besluiten op vervolging over te gaan.

BIJ1 was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.