Man in gestolen auto gelanceerd bij wilde achtervolging Alkmaar

Ⓒ Instagram Bart Pruiksma, wijkagent Alkmaar

ALKMAAR - Een 41-jarige man uit Alkmaar is bij een achtervolging door een aantal politieauto’s in zijn woonplaats met een gestolen auto over de kop geslagen. Hierna wist hij toch nog even uit de handen van de politie te blijven. Hij kroop uit de auto en verstopte zich in de buurt.