Corona helpt bij veegactie politie, 15 veroordeelden opgepakt

Volgens de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen heeft de corona-uitbraak mede bijgedragen aan de opsporing van de veroordeelden.

„Door corona is een voortvluchtige veroordeelde ook beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid”, zegt de teamleider van de speciale politie-eenheid belast met die opsporing, het Fugitive Active Search Team (FASTNL). „Dit heeft in veel gevallen geleid tot het achterhalen van de verblijfplaats van onze doelgroep, met als gevolg dat nu vijftien mensen hun door de rechter opgelegde straf uitzitten of hun openstaande vordering moeten betalen.”

De aanhoudingen van de mannen, in leeftijd variërend van 24 tot 67 jaar, vonden verspreid over Nederland plaats. De politie noemt plaatsen als Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, Brielle, Diemen, Enschede, Heerlen, Rotterdam, Sliedrecht, Tilburg, Venlo, Zaandam en Zoetermeer. Het gaat om veroordelingen voor onder meer drugs-, vermogens- en zedendelicten, witwassen, fraude en oplichting.

Het team zegt voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.